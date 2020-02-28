AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الغسالة دارت.. هنا الزاهد تكشف بوستر فيلمها الجديد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:17 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
سعيد فراج
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، لبوستر فيلم "الغسالة" الذي تشارك في بطولته وينتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

وعلقت هنا الزاهد على بوستر فيلم «الغسالة»، قائلة: «الغسالة دارت .. قريبًا بجميع دور العرض .. قريبا .. تفتكروا مين في الفيلم». 

الفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج نيو سينشري "سينرجي فيلم" أفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، وشيرين رضا ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.

تدور أحداث فيلم «الغسالة» بمفاجأة للمرة الأولى للجمهور وهي تتلخص في إطار من الفانتازيا والكوميديا والخيال العلمي وغيرها. 
الغسالة دارت.. هنا الزاهد تكشف بوستر فيلمها الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برومو فيلم لص بغداد يتجاوز 12 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه

8 أفلام في دور السينما خلال إجازة نصف العام الدراسي.. تعرف عليها

لص بغداد وأشباح أوروبا في دور العرض قريبا.. رانيا يوسف تنافس بـ دماغ شيطان وأسوار عالية.. بيومي فؤاد يستعد لعرض شاومينج

بين اليونان وإسبانيا.. صور من فيلم لص بغداد قبل طرحه فى دور العرض

بعد انتهاء الخلافات .. أحمد حاتم مع هنا الزاهد في الغسالة

غدا.. أحمد فتحي في بلاتو الغسالة

ترشيحاتنا

بعد خسارته فى إدلب .. أردوغان يحجب يوتيوب وواتس آب فى تركيا

هفضل كبير.. هاني شاكر يوجه رسالة غامضة على إنستجرام

عاجل.. بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسى التطورات فى إدلب

إنجي على توجه سؤال محرج لـ تامر أمين على الهواء.. فيديو

فى تحد جديد لـ هاني شاكر.. ممثلة شابة تغني "جرحي انا" بطريقة المهرجانات .. فيديو

نشرة رسمية على موقع التعليم بشأن فيروس كورونا المستجد.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاوف كورونا.. طرد عائلة كندية من رحلة جوية بسبب السعال.. تفاصيل

عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الأكل

الكونغو.. كل ما تريد معرفته عن ثانى أطول نهر بالقارة.. صور