AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك ضد الترجي.. حمد الهوني يهدر هدفا وأبوجبل ينقذ في أول ربع ساعة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:15 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
Advertisements
يسرى غازى
سيطر فريق الترجي التونسي على أول ربع ساعة أمام الزمالك وأهدر الليبي حمد الهوني تسجيل هدفين في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

بدأ اللقاء بضغط تونسي وتصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لهجمة خطيرة وأنقذ مرماه من هدف محقق بعدما سدد الليبي حمد الهونى الكرة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها بصعوبة عن مرماه.

وتسبب محمود علاء فى الدقيقة الثانية بعدما ارتكب خطأ ضد حمد الهوني من الناحية اليسرى وشهدت الدقيقة الرابعة في سيطرة تونسية على منتصف الملعب ومن خطأ دفاعي سدد حمد الهوني كرة قوية تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك فى الدقيقة الخامسة.

واصل الترجى الضغط على دفاعات الزمالك وحصل مصطفى محمد فى الدقيقة السابعة على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة فى منتصف الملعب وتعرض فرجاني ساسي إلى إصابة فى الدقيقة التاسعة من كرة مشتركة مع كوليبالي وخضع إلى العلاج.

ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة جاءت على النحو التالي: فى حراسة المرمى محمد أبو جبل وفى خط الدفاع  محمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وفى خط الوسط  طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي وفى خط الهجوم مصطفى محمد.

فيما استعان معين الشعباني بتشكيلة جاءت على النحو التالي: فى حراسة المرمى معز بن شريفية وفى خط الدفاع إيهاب المباركي وإلياس شتى ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي وفى خط الوسط فوسيني كوليبالي ومحمد علي بن حمودة وعبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان وفى خط الهجوم حمدو الهوني و إبراهيما واتارا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يهدد دفاعات أسوان .. والتعادل يسيطر على اللقاء بعد 20 دقيقة

الأباتشي يعود .. شيكابالا يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة من قذيفة صاروخية.. فيديو

دوري أبطال أفريقيا.. يوسف أوباما يهدر هدفا محققا لـ الزمالك أمام مازيمبي بعد ربع ساعة

الزمالك ضد الإسماعيلي.. أوباما يهدر هدفا والتعادل السلبي يسيطر على أول 20 دقيقة

دقيقة و50 ثانية .. أوباما يضرب الترجي التونسي بالهدف الأول

السوبر الإفريقي.. جماهير الزمالك تكرم الراحل علاء علي بالدوحة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. حقيقة انتشار كورونا في مصر.. حالة الطقس غدا .. تراجع اسعار الذهب .. مرض أحمد فلوكس

شاهد | جمال مبارك يتلقى عزاء والده من داخل مسجد المشير

شيرين رضا تدعو ابنتها لـ التخلّي عن عمرو دياب .. تفاصيل

قاتل أندر إيدج وحفلات جنسية وهروب من الدعارة إلى الموت.. جرائم بشعة في فبراير

طلاب حقوق القاهرة يشتكون من رسوب ثلثي الدفعة في مادة.. والخشت يرد

ساديو ماني يتحدث عن معاناته مع الفقر وصراعه مع والدته وتمثال كلوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاوف كورونا.. طرد عائلة كندية من رحلة جوية بسبب السعال.. تفاصيل

عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الأكل

الكونغو.. كل ما تريد معرفته عن ثانى أطول نهر بالقارة.. صور