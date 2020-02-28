ضبط 3 طرود بريدية بمطار القاهرة بداخلها بذور مخدر الماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة شريف حبيب من ضبط 3 محاولات تهريب عدد من بذور مخدر الماريجوانا لقانون مكافحة المخدرات وقانون الجمارك والاستيراد والتصدير.





ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسه وفاء على مدير جمرك الجمرك تم الإشتباه فى مشمول 3 طرود بريدية واردة من بريطانيا وهولندا بالبوليصة رقم UA00350545 والبوليصة رقم RZ587503550 والبوليصة رقم RU613599235 .





وتم تشكيل لجنة جمركية من صلاح جاد مدير إدارة الحركة ومجدى أحمد مأمور التعريفة والأستاذ محمد صلاح عبد المعطى مدير التعريفة فتبين وجود 39 بذرة لنبات الماراجوانا المخدر داخل الطرود





قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات .

