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أخبار البلد

وفد رفيع المستوى من دولة الكويت يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:31 م
عزاء مبارك
عزاء مبارك
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مصطفى كرم / سيد احمد
أعلن الإعلامي أحمد موسى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حضور وفد رفيع المستوى من دولة الكويت لتقديم واجب العزاء  في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي يقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. 


وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.

يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.
وفد رفيع المستوى من دولة الكويت يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
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