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أخبار البلد

فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:14 م
فايزة أبو النجا ويسرا
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء مبارك
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محمد هاني- عز حسين- صلاح مهدي
شاركت الوزيرة فايزة أبو النجا والفنانة يسرا وإيناس الدغيدى ولبلبة  في تقديم العزاء لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما شاركت كلا من الفنانة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز في تقديم العزاء.

وبدأ مساء اليوم عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك  من داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلي مسجد المشير لتلقي العزاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكان كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح أمس.

قصور الكلى مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.



فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد
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