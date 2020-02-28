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توك شو

زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني تفضح تعذيب المساجين في السجون القطرية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:31 م
أمير قطر
أمير قطر
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عبد الخالق صلاح
قال أسماء اريان لزوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني أن النظام القطري يمارس معهم تعند ويفعل ممارسات غير قانونية في حق زوجها المعتقل منذ سبع سنوات في السجون القطرية.

وأضافت  اريان  خلال فيديو عرضت قناة «سكاى نيوز العربية»، اليوم الجمعة: «إن التعند القطري يمنعنا من التواصل مع الشيخ طلال إلا إذا كنا متواجدين داخل قطر حتى تليفونيًا  وما يحدث معنا غير قانوني بالمرة والنظام القطري مستمر في انتهاك حقوقهم منذ فترة كبيرة».

وناشدت اريان  النظام القطرى توفير أطباء لزوجها الذي يعاني من أمراض عدة  منها  مرض السكر المزمن، بالإضافة إلى أمراض صحية أخرى.

وأكد اريان أن السجون القطرية ليس بها خدمة طبية ، علاوة على أن السجن المركزي القطري تم بنائه على منطقة غير آمنة، مرددة : «تواجد السجناء داخل هذا السجن نوع من التعذيب فى حد ذاته».
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