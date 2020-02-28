زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني تفضح تعذيب المساجين في السجون القطرية

قال أسماء اريان لزوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني أن النظام القطري يمارس معهم تعند ويفعل ممارسات غير قانونية في حق زوجها المعتقل منذ سبع سنوات في السجون القطرية.





وأضافت اريان خلال فيديو عرضت قناة «سكاى نيوز العربية»، اليوم الجمعة: «إن التعند القطري يمنعنا من التواصل مع الشيخ طلال إلا إذا كنا متواجدين داخل قطر حتى تليفونيًا وما يحدث معنا غير قانوني بالمرة والنظام القطري مستمر في انتهاك حقوقهم منذ فترة كبيرة ».





وناشدت اريان النظام القطرى توفير أطباء لزوجها الذي يعاني من أمراض عدة منها مرض السكر المزمن، بالإضافة إلى أمراض صحية أخرى.



