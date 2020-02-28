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توك شو

زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني تفضح القضاء القطري المسيس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:43 م
زوجة طلال بن عبد
زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني
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عبد الخالق صلاح
أكدت أسماء أريان لزوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني،  أن القضاء القطري يلجأ للترهيب ولا يحمي المواطنين أو الأفراد أو حتى السجناء داخل قطر نفسها.

وأضافت أريان  خلال مقطع أذيع عبر «سكاى نيوز العربية»؛ اليوم الجمعة،: «يوجد الكثير من الأفراد السجناء داخل السجون القطرية من دون سبب ومن دون محاكمة أو حتى السماح لهم بجلب محامٍ للدفاع عنهم»؛ منوهة أن القانون يرفض أن يتم توقيف أشخاص من دون تُهم تلك الممارسات ضد القانون الدولى.

وأشارت أريان أن النظام القطري يمارس معهم تعنتا ويفعل ممارسات غير قانونية في حق زوجها المعتقل منذ سبع سنوات في السجون القطرية.

وتابعت أريان: «إن التعنت القطري يمنعنا من التواصل مع الشيخ طلال إلا إذا كنا متواجدين داخل قطر حتى تليفونيًا  وما يحدث معنا غير قانوني بالمرة والنظام القطري مستمر في انتهاك حقوقهم منذ فترة كبيرة».

وناشدت أريان  النظام القطرى توفير أطباء لزوجها الذي يعاني من أمراض عدة  منها  مرض السكر المزمن، بالإضافة إلى أمراض صحية أخرى.

واستطردت أريان أن السجون القطرية ليس بها خدمة طبية ، علاوة على أن السجن المركزي القطري تم بنائه على منطقة غير آمنة، مرددة: «تواجد السجناء داخل هذا السجن نوع من التعذيب فى حد ذاته».
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