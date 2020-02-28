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أخبار العالم

عزل وتعذيب.. زوجة شيخ معتقل من آل ثاني تكشف تفاصيل مروعة عن سجنه في قطر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:43 م
أسماء أريان زوجة
أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني
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أحمد محرم
قالت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، سليل العائلة الحاكمة القطرية المعتقل في قطر، إن نظام الدوحة المتعنت يرفض السماح لها بالاتصال بزوجها إلا بشرط حضورها إلى قطر بنفسها.

وأضافت أريان أن ما يشترطه النظام القطري غير ممكن وغير قانوني، معربة عن أمنيتها بأن توفر له السلطات القطرية أطباء لفحصه وعلاجه من مرض السكري وظروف صحية أخرى.



وأوضحت أريان أن البقاء في المعتقل لفترة طويلة وقلة الحركة يؤثر بشدة على صحة الشيخ طلال آل ثاني، خاصة أن المعتقل مشيد في منطقة غير آمنة داخل قطر، كنوع من التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم.

وكانت أسماء أريان قد قدمت شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تتهم نظام آل ثاني فيها بتلفيق اتهامات زائفة لزوجها والحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا وتجميد أصوله بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد.

والشيخ طلال آل ثاني هو ابن وزير الصحة القطري الأسبق الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، وحفيد أمير قطر الأسبق الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.
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