AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم بلع الدموع أثناء الصيام؟.. الإفتاء: يفسد العبادة في هذه الحالة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:15 م
حكم بلع الدموع أثناء
حكم بلع الدموع أثناء الصيام
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، حكم بلع الدموع أثناء الصيام، مؤكدًا أن الصائم إذا بع دموعه متعمدًا فقد فسد صومه.

وقال «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم بلع الدموع أثناء الصوم؟»، أن ما ينزل من الدموع عبر قناة الأنف لا يضر الصوم، لعسر التحرز منه، أما ما ينزل من الوجه إلى الفم مباشرة، فإن تعمد ابتلاعه فهو مفسد للصيام.

مكروهات الصوم
وأشار إلى أنه يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

وأضاف أن مكروهات الصيام أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه، والقُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، والحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم، وشم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه، والانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

وتابع: إن استعمال السواك بعد الزوال «أي: بعد الظهر» وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، خلافًا للجمهور فليس عندهم مكروهًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز الصيام بنيتين.. دار الإفتاء تجيب

هل من تقيأ حال صيامه عليه القضاء ؟ الإفتاء توضح

هل حقنة العضل تبطل الصوم؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

خناقة شوارع بين لاعبي الترجي وحكم المباراة

سوزان مبارك تصل مسجد المشير لتلقى عزاء الرئيس الأسبق مبارك

كارتيرون يحسم موقف شيكابالا وعبدالله جمعة من الإياب أمام الترجي

عقوبات صارمة من الـ كاف على لاعبي الترجي بعد الاعتداء على حكم مباراة الزمالك

في الثواني الأولى.. أبوجبل ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق للترجي

مرتضى منصور ومحمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك