حكم بلع الدموع أثناء الصيام؟.. الإفتاء: يفسد العبادة في هذه الحالة

أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، حكم بلع الدموع أثناء الصيام ، مؤكدًا أن الصائم إذا بع دموعه متعمدًا فقد فسد صومه.





وقال «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم بلع الدموع أثناء الصوم ؟»، أن ما ينزل من الدموع عبر قناة الأنف لا يضر الصوم، لعسر التحرز منه، أما ما ينزل من الوجه إلى الفم مباشرة، فإن تعمد ابتلاعه فهو مفسد للصيام.





مكروهات الصوم

وأشار إلى أنه يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».





وأضاف أن مكروهات الصيام أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه، والقُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، والحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم، وشم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه، والانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.





وتابع: إن استعمال السواك بعد الزوال «أي: بعد الظهر» وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، خلافًا للجمهور فليس عندهم مكروهًا.



