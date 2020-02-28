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داليا مصطفى توضح حقيقة طلاقها من شريف سلامة.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:40 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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محمد حليم قنديل
روت الفنانة داليا مصطفي، رد فعلها على شائعة طلاقها من الفنان شريف سلامة، مضيفة أن ذلك غير صحيح بالمرة.

وأضافت "مصطفى" خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أصدقاءها تواصلوا معها للاطمئنان عليها والتعرف على حقيقة تلك الشائعة صحيحة أم كاذبة.

وتابعت، أنها شعرت بالمضايقة حين تم نشر هذا الخبر المزيف عن طلاقها من شريف منير، مشيرة إلى أن لم ترد على تلك الشائعات لأنها أكبر من ذلك بكثير.

وأوضحت، أنها تحب دائما الاستماع الى كوكب الشرق ام كلثوم وموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب والموسيقار فريد الاطرش معللة أنها تحب وتعشق هذه النوعية من الطرب.

وأشارت إلى أن، زوجها الفنان شريف سلامة نشر على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي منشورا يعبر فيه عن مدى حبه وتقديره لزوجته الفنانة داليا مصطفى لكي ينفي شائعة الطلاق التى انتشرت عليهما.
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