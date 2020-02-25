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مرأة

على نغمات أغنية عراقي.. داليا مصطفى تستعرض جمالها بفيديو جديد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها، بفيديو جديد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي تستعرض جمالها على نغمات أغنية عراقية.


وخطفت داليا مصطفى أنظار متابعيها بـ لوك جديد من المكياج، حيث وضعت اللون البمبي الفاتح كأحمر شفاه، مع استخدام الكونتور والبلاشر التي تميزت فيه بهذا اللوك، مع وضع الهايليتر الأبيض اللامع والكحل الأسود، والايشادو الفاتح.


ووضعت بعضًا من الورود الصناعية عند الأذن مما ابهر متابعيها، كما انها ارتدت التربون التريكو باللون البيج.

وجاءت أبرز التعليقات "الميك اب يجنن، الاغنية واللوك يجننوا".


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