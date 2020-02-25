داليا مصطفى فى حوار لـ«صدى البلد»: قضايا الصعيد تحتاج أكثر من 100 حلقة.. ولم أقلق من اعتذارات النجوم عن مسلسل البيت الكبير

قالت الفنانة داليا مصطفي، إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت اليها عن دورها في مسلسل " البيت الكبير " الذي يعرض حاليا ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتابعت : لن أتوقع هذا النجاح علي المسلسل ولكن كنت أثق في المخرج محمد النقلي، الذي قدم صورة جديدة للمشاهد، مضيفة أن أحداث المسلسل تناقش موضوعات هامة تركز على قضايا الصعيد وهذه الموضوعات تهم المشاهد المصري .

وأكدت الفنانة داليا مصطفى إنها لم تقلق من تقديم نوعية الأعمال الدرامية التي تنتمي لأكثر من 30 حلقة خاصة أن مسلسل "البيت الكبير" مليء بالأحداث الدرامية .

وأضافت: لم أقلق من تقديم هذه النوعية من الأعمال الفنية خاصة أن المشاكل التي يعاني منها الصعيد كثيرة وهذا ما قدمه مسلسل "البيت الكبير"

وتابعت: الأحداث القادمة من المسلسل مليئة بالتطورات ولكن لا أريد أن أتحدث فيها ، فالشخصية أخذت مجهودا كبيرا بداية من التحضيرات وصولا بالتصوير .

وقالت الفنانة داليا مصطفى إنها لا يشغلها اعتذارات النجوم عن عدم المشاركة في مسلسل "البيت الكبير".

وتابعت: لم أقلق من الاعتذارات خاصة أن هناك عددا كبيرا من النجوم يشاركون في هذا العمل ومن وجهة نظري الشخصية أن كل فنان حر في اختياراته .

وأضافت: طوال مشواري الفني لم أقلق من المنافسة خاصة أنني لا أهتم بالآخرين وكل ما يشغل بالي هو أن أكون عند حسن ظن الجمهور، وأن البطولة الجماعية حققت نجاحا ملحوظا الفترة الأخيرة، وخاصة أن الجمهور أصبح يفضل هذه النوعية من الأعمال.

وأشارت داليا مصطفى: "لا أبحث عن البطولة المطلقة، ولكن أريد أن أقدم الدور الجيد الذي يؤثر على الجمهور ولا أخجل منه، وأن أهم ما يجذبها عندما يعرض عليها السيناريو الدور ثم المخرج وأخيرا فريق العمل المشارك والذي يعتبر جزءا كبيرا من نجاح العمل الفني، وأن فكرة ترتيب الأسماء على التتر لا تهتم بها، خاصة أن الجمهور لا يهتم بهذه الأمور.

وأضافت : لا أهتم بفكرة ترتيب الأسماء على التتر، خاصة أن الجمهور كل ما يشغل به الدور والقصة التي يتناولها العمل وأعتقد أن التفكير في هذا الموضوع موضة قديمة.

مسلسل " البيت الكبير"، بطولة لوسي، مجدي كامل، سوسن بدر، داليا مصطفى، هادي الجيار، سناء يوسف، حجاج عبدالعظيم، جيهان قمرى، طارق صبري، دنيا المصري، مي فخري، والأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وينتمي إلى مسلسلات الـ60 حلقة.

كما أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها لا تهتم بالشائعات خاصة التي انتشرت الفترة الأخيرة حول انفصالها عن زوجها النجم شريف سلامة.

وقالت داليا مصطفى: لا أهتم بتلك النوعية من الأخبار خاصة أنني مشغولة بأعمالي الفنية، ومن وجهة نظري الشخصية كل هذه شائعات لا أعرف الغرض منها، فعلاقتي بزوجي " زي الفل " الحمد الله.