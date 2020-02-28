الرجاء يتقدم على مازيمبي بهدف بالشوط الأول

نجح فريق الرجاء المغربي من إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه مازيمبي متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهما باستاد محمد الخامس اليوم الجمعة في إطار دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.





وسجل الهدف اللاعب عمر بوطيب بالدقيقة 6 من عمر الشوط الأول.





وحاول فريق مازيمبي العودة من جديد في النتيجة الا ان دفاعات الفريق المغربي كان تتصدى لهجمات الفريق الكونغولي.





وتأهل الرجاء من دور المجموعات كثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة خلف الترجي التونسي الذى تصدر بنفس الرصيد ولكن بفارق المواجهات المباشرة،



