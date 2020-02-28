فرحة أثرية ثقافية.. 8000 قناوي يشهدون المهرجان الأول للموسيقى والغناء في دندرة.. صور

على هامش افتتاح مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بالتعاون مع وزارة الثقافة، افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ثلاثة سراديب وبانوراما (سطح) معبد دندرة بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار.





وخلال كلمته، أعرب الدكتور خالد العناني عن سعادته لرؤية أكثر من ٨٠٠٠ شخص من أبناء محافظة قنا، جاءوا خصيصا ليحضروا المهرجان لافتا إلى أن معبد دندرة يعتبر واحد من أجمل معابد الصعيد.





وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن مهرجان دندرة للموسيقي والغناء يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، مضيفا إلى أنه سيتم إطلاق مهرجان آ آخر للموسيقي والغناء بمحافظات الوجه البحري وذلك لتقديم فن راقي لأبنائنا في صعيد مصر وفي الوجه البحري.





و أكد الدكتور خالد العناني أن التعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية فى المواقع الأثرية يبرز الوجه الحضارى لمصر، كما يعمل على جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضارى مما يساعد على تنشيط السياحة الثقافية، مثمنًا دور الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بكافة المحافظات، متمنيًا للحضور مهرجان سعيد يتمتعون خلاله بالجمال والفن الراقي لبلادهم، ويتعرفون على آثار بلدهم.





وأكد الدكتور خالد العنانى علي أن افتتاح بانوراما (سطح) معبد دندرة يعد نقطة جذب سياحي جديدة.





ومن جانبها توجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالشكر للدكتور خالد العناني تقديرا لدعمه ومساندته لهذا المهرجان.



