رغم ارتفاعه بسبب كورونا.. خبير: حالة الفزع في الأسواق تدفع الذهب للهبوط مؤقتا

أرجع محمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق في Think Markets بالشرق الأوسط أسباب تراجع الذهب رغم اتجاهه الصاعد بسبب تفشي فيروس كورونا إلى المبيعات القوية في أسواق الأسهم التي دفعت مديري المحافظ لتسييل محافظهم لتغطية صفقات الهامش الموجودة في أسواق الأسهم.





وأضاف زيدان لـ صدى البلد أن الصناديق الاستثمارية في الأسواق اتجهت لتصفية مراكزها من أغلب الأصول وهو سلوك معتاد خلال حالات الفزع أو الذعر في الأسواق، حيث تتجه الأسواق العالمية في اتجاه هبوطي واحد ما يدفع صناديق الاستثمار إلى الاحتفاظ بأموالها كاش أو في سندات.





وتابع: انعكس سلوك صناديق الاستثمار على أسعار السندات الأمريكية التي تراجعت أسعارها بشكل كبير بسبب زيادة الطلب عليها.





وأكد زيدان أن تأثير حالات الفزع أو الهلع على أداء الأسواق يكون على المدى القصير، وأن الفترة المقبلة ستكون فترة متقلبة بالنسبة لغالية الأسواق ومن الصعب تحديد اتجاه واضح سواء للصعود أو النزول، إلا أنه توقع أن يشهد الأسبوع المقبل أداء أفضل.





ولفت خبير الأسواق العالمية أن الفيدر الأمريكي صرح قبل قليل بأنه سيدعم الأسواق بالسيولة اللازمة وهو ما قد يعزز بعض الدعم في الذهب ولكن الرؤية ستتضح الأسبوع القادم والذي سيكون أفضل، حسب توقعات زيدان.