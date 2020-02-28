AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رغم ارتفاعه بسبب كورونا.. خبير: حالة الفزع في الأسواق تدفع الذهب للهبوط مؤقتا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أرجع محمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق في Think Markets بالشرق الأوسط أسباب تراجع الذهب رغم اتجاهه الصاعد بسبب تفشي فيروس كورونا إلى المبيعات القوية في أسواق الأسهم التي دفعت مديري المحافظ لتسييل محافظهم لتغطية صفقات الهامش الموجودة في أسواق الأسهم.

وأضاف زيدان لـ صدى البلد أن الصناديق الاستثمارية في الأسواق اتجهت لتصفية مراكزها من أغلب الأصول وهو سلوك معتاد خلال حالات الفزع أو الذعر في الأسواق، حيث تتجه الأسواق العالمية في اتجاه هبوطي واحد ما يدفع صناديق الاستثمار إلى الاحتفاظ بأموالها كاش أو في سندات.

وتابع: انعكس سلوك صناديق الاستثمار على أسعار السندات الأمريكية التي تراجعت أسعارها بشكل كبير بسبب زيادة الطلب عليها.

وأكد زيدان أن تأثير حالات الفزع أو الهلع على أداء الأسواق يكون على المدى القصير، وأن الفترة المقبلة ستكون فترة متقلبة بالنسبة لغالية الأسواق ومن الصعب تحديد اتجاه واضح سواء للصعود أو النزول، إلا أنه توقع أن يشهد الأسبوع المقبل أداء أفضل.

ولفت خبير الأسواق العالمية أن الفيدر الأمريكي صرح قبل قليل بأنه سيدعم الأسواق بالسيولة اللازمة وهو ما قد يعزز بعض الدعم في الذهب ولكن الرؤية ستتضح الأسبوع القادم والذي سيكون أفضل، حسب توقعات زيدان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"بلومبرج": الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ 2010

رغم التراجع العالمي.. لماذا استقرت أسعار الذهب في مصر؟

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف بشأن فيروس في الصين

الذهب يستقر فوق 1600 دولار بسبب تراجع المخاوف من كورونا

البنك المركزي: الأسبوع الماضي الأسوأ على مستوى عملات الأسواق الناشئة

ترشيحاتنا

موعد مباراة العودة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يكسر حاجز الـ 15 جنيها.. توقعات مبشرة بشأن تراجع الدولار قريبا

سعر الذهب اليوم يتراجع 9 جنيهات للجرام

تعليق ساخر من الكاف على مباراة الزمالك والترجي

بالصوت .. وصية حسني مبارك قبل وفاته

أسعار السيارات تتهاوى.. تخفيضات تصل لـ 100000 جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني