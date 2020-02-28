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فن

بعد وفاتها بـ ورم في المخ.. تفاصيل جنازة وعزاء ابنة الموسيقار الموجي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:48 م
الموسيقار الموجي
الموسيقار الموجي
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سعيد فراج
أعلن الموسيقار الموجى الصغير (الموجي محمد أمين) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقته اليوم الجمعة 28 فبراير، في منشور له. 

وكتب الموجي الصغير في منشوره عبر فيسبوك، ناعيًا شقيقته قائلًا: «خلاص أختي ألحان ماتت ماتت ماتت»، وتفاعل معه الأهل والأصدقاء بعد كلماته الحزينة. 

وتوفيت ألحان الموجي، عصر اليوم الجمعة بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، إذ أصيبت في أيامها الأخيرة بورم على المخ، دخلت إثره قصر العيني الفرنساوي. 

وينتظر أن تستقبل أسرة الموجي، العزاء في ابنتهم الراحلة ألحان الموجي، بعد غد الأحد، من مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم، على أن تقام صلاة الجنازة غدًا السبت بمسجد السيدة نفيسة.

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