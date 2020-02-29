دنيا سمير غانم تشارك جمهورها فيديو أثناء تكسيرها الأطباق في مطعم بدبى

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، فيديو جديد عبر عبر خاصية ستوري لموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .





وكان الفيديو خلال قيامها بتكسير الأطباق بأحد مطاعم دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .





ويرجع السر لعادة يونانية قديمة، إذ كان علية القوم والمرفهين يكسرون الأطباق بعد انتهاء وجبتهم بدلا من غسلها، وهى العادة التى تطورت فيما بعد ليستخدمها اليونانيون كنوع من أنواع التعبير عن السعادة، وهى العادة التى اعتمدها المطعم للترفيه عن زبائنه، ومنحهم مساحة لتفريغ طاقتهم، ومساحة لجعلهم يختبرون تجربة متميزة ومختلفة.





وفقا للعديد من التقارير، أن الزبائن يكسرون حوالى ألفين طبق تقريبا، هو عدد الأطباق التي يتم تحطيمها بصورة يومية فى المطعم ، إذ أصبح من العادة سماع صرخات آتيه من المطعم وصوت تكسير الأطباق بدلا من نغمات الموسيقى.



