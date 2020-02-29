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فن

إطلاق مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

السبت 29/فبراير/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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محمد نخلة
اعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ميلاد أحدث التظاهرات على خارطة الثقافة المصرية حيث انطلقت فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا وذلك بحضور الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا ، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وما يزيد على 8000 الاف مشاهد من ابناء وأهالي محافظة قنا. 

وخلال الإفتتاح قالت عبد الدايم أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2020 عاما للثقافة والوعى جاء تجسيدا للايمان بدور القوى الناعمة فى بناء الانسان واعادة تشكيل الوجدان وتطوير المجتمع ، وتابعت انه برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أتى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء كأول مهرجان فى محافظة قنا معبرا عن توجهات الدولة للاهتمام بالجنوب وتحقيق العدالة الثقافية من خلال نقل الفنون الجادة والهادفة إلى الصعيد لمواجهة كافة أشكال التعصب والتطرف ، وأوضحت أنه مع ميلاد مهرجان دندرة اكتسبت الثقافة المصرية سلاحا جديدا انضم إلى قوتها الضاربة فى معركتها ضد الإبتذال ليتأكد  أن الثقافة والفنون أحد العناصر الهامة لاستكمال عملية التنمية ، وأشارت أنه منذ آلاف السنين شيد المصريون القدماء حضارة خالدة أبهرت شعوب الأرض بعظمتها وتنوعها ، وضمت مفرداتها الوان إبداعية ملهمة تكونت من العلوم والعمارة والفنون والثقافة لتعبر عن طبيعة.
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