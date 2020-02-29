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رياضة

مرتضى منصور: شطب عضوية رئيس اتحاد الكرة من نادى الزمالك

السبت 29/فبراير/2020 - 01:57 ص
مرتضى منصور والجنايني
مرتضى منصور والجنايني
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محمد رشاد
أعلن مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك شطب العضوية العاملة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بسبب التصرف بشكل مسيء للنادي على حد وصفه.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الزمالك الفضائية: "اتخذنا قرار بشطب عضوية عمرو الجنايني العاملة في نادي الزمالك، اللائحة واضحة في هذا الأمر وتمنح مجلس الإدارة الحق في شطب عضوية أي فرد بالجمعية العمومية يسيء لنادي الزمالك."

وأضاف: "الزمالك لم يخطئ في حق اتحاد الكرة، كما أنني لم اتجاوز ضد محمد فضل ليتم إيقافي وكل ما حدث أنني سردت الأسباب المنطقية لتأجيل القمة."

وحدث خلاف في الفترة الأخيرة بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب رفض الأول خوض لقاء الأهلي في الدوري الممتاز.
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