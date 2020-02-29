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أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: ملتزمون باستكمال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان وإثيوبيا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مونشين، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة باستكمال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان وإثيوبيا.


وأوضح مونشين في بيان نشره موقع الخزانة الأمريكية: "نجدد التزامنا باستكمال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان وإثيوبيا حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".


وأول أمس الخميس، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، على ضرورة حضور إثيوبيا جولة التفاوض المقررة الأسبوع الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة حول سد النهضة.


وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الوزيرة أبلغت تلك الرسالة لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في واشنطن، بحضور وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس.

وقالت "سونا": "الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة وصل واشنطن تلبية لدعوة الجانب الأمريكي، ويرأسه وزيرة الخارجية، ويرافقها وزير الري ووفد فني، ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات حول السد إلى أسابيع قادمة".


وقالت الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القاهرة ملتزمة بالمسار التفاوضي، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وستشارك بوزيرين في اجتماع واشنطن، الذي يلتئم غدا الخميس وذلك بعد ساعات من اعلان اثيوبيا عدم مشاركتها في الاجتماع الحاسم.


وأعلنت وزارة المياه الإثيوبية، الثلاثاء، أنها أبلغت واشنطن، عدم مشاركتها في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، مرجعة ذلك إلى استكمال مباحثاتها الداخلية مع المختصين حول مسودة الاتفاق.

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