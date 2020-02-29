10 معلومات صادمة لا تعرفها عن مواليد 29 فبراير.. عيد ميلاد سوبرمان

يعد يوم 29 فبراير الذي لا يأتي إلا كل 4 سنوات مرة فيما يطلق عليه سنة كبيسة كالسنة الحالية هو اليوم الاحتفال الوحيد بأعياد ميلاد الأشخاص المولودين في مثل هذا اليوم، فالسنين دون ذلك تعتبر معضلة لهم فإما أن يحتفلوا في 28 فبراير أو 1 مارس بدلًا من الانتظار 4 سنين أخرى.
لكن هل تساءلت يومًا عن الصفات التي تميز أصحاب هذا اليوم، أو الأحداث التي مرت بهم عبر التاريخ؟.. ، قامت مجلة FEMAIL بتجميع 10 حقائق مثيرة للاهتمام الدهشة حول الأشخاص المولودين في يوم 29 فبراير:
1. لديهم "لقب شائع"
يطلق على مواليد 29 فبراير اسم "القافزون" أو "الواثبون"، لأنهم قفزوا إلى الدنيا في الفاصل بين 28 فبراير و1 مارس.
2. نادورن جدًا
تتقلص احتمالات الولادة في يوم 29 فبراير إذ تسجل نسبة 0.068% أي ما يعادل 5 ملايين شخص فقط حول العالم كله، مما يجعلهم أكثر ندرة من المواليد ذوي الـ11 إصبع.
3. تسجيل ولادتهم رسميًا في يوم مختلف
قد تسمع عن شخص يبلغ من العمر 28 عامًا لكنه مازال يحتفل بعيد ميلاده السابع وهو الأمر المثير للسخرية، مما دفع بعض الدول مثل مصر والولايات المتحدة إلى تسجيل مواليد 29 فبراير في يوم مختلف تمامًا إما 28 فبراير أو 1 مارس.
4. عيد ميلاد "سوبرمان"
يبحث الأشخاص دائمًا عن المشاهير الذين يشاركونهم نفس يوم الميلاد، لكن عندما يهم مواليد 29 فبراير بالبحث تظهر أمامهم قائمة قصيرة جدًا، يأتي سوبرمان في مقدمة تلك القائمة، وعدد قليل من الممثلين والمغنيين.
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5. رجل ولد وتوفى في 29 فبراير
يعد السير «جيمس ميلن ويلسون» رئيس وزراء ولاية تسمانيا منذ عام 1869 إلى عام 1972 هو الرجل المعروف الوحيد في العالم منذ بدايته الذي ولد وتوفى في يوم 29 فبراير، فإنجازه المثير للإعجاب والدهشة هو ولادته ووفاته في نفس اليوم النادر.
6. عائلتان يمتلكون 3 أطفال ولدوا في 29 فبراير
ولادة طفل واحد في يوم نادر كهذا يعد أمرًا فريدًا من نوعه، لكن إحدى الأُسر في النرويج تمكنت من ولادة 3 أطفال في يوم 29 فبراير لكن على سنوات مختلفة بمعدل كل 4 سنوات طفل.
وُلدت هايدي الطفلة الأكبر في 29 فبراير 1960، والطفل أولاف التالي في 29 فبراير 1964، وولد مارتن الأصغر في 29 فبراير 1968، وكأنهم قد ضبطوا مواعيد الولادة كل 4 سنوات.
ووفقًا للدايلي ميا حصل الثلاثي على الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية للأشقاء المولودين في نفس اليوم، ولم يكونوا الوحيدين فعائلة يوتا أيضًا حصلت على 3 مواليد في نفس اليوم 29، حيث استقبلت لويز إستيس مولودها الأول كزافييه في عام 2004، وريمنجتن في عام 2008، وجاد في عام 2012.
7. أم وابنتها ولدوا في 29 فبراير
ولدت ميشل بيرنبوم من سادل ريفر بولاية نيوجيرسي في 29 فبراير 1980، مما جعلها أحد الأشخاص النادرين لمثل هذا اليوم، وفي عام 2008 أنجبت ابنة تدعى روز.
8. عائلة أخرى لديها 3 أجيال من مواليد اليوم الكبيس
كان من غير المحتمل قبل قصة ميشيل وابنتها وجود جيلين من مواليد يوم 29 فبراير لكن وجود ثلاثة أجيال (جد، أب، حفيدة) هو ما لا يستوعبه عقل، فقد ولد الجد أنتوني كيوج، وابنه إريك، وحفيدته بيتاني في هذا اليوم وهو أمر مثير للغرابة والدهشة.
9. نادي كبير لمواليد هذا اليوم
تأسست جمعية مواليد 29 فبراير Honor Society of Leap Year Day Babies في عام 1997، وتضم حاليًا أكثر من 10 آلاف متابع قوي، على موقع Facebook، ولديهم أكثر من 800 عضو.
10. امرأة عمرها 100 عام تحتفل بميلادها الـ25
كامرأة تبلغ من العمر 100 عام، لم يكن الاحتفال بعيد ميلادها الـ25 بالأمر المحزن بل هو المطلوب حتمًا، ففي عام 2016 أقامت «ديزي بيل» حفلة كبيرة على شرف الاحتفال بالعيد الميلاد الخامس والعشرين رغم بلوغها الـ100 عام.