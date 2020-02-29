10 معلومات صادمة لا تعرفها عن مواليد 29 فبراير.. عيد ميلاد سوبرمان

يعد يوم 29 فبراير الذي لا يأتي إلا كل 4 سنوات مرة فيما يطلق عليه سنة كبيسة كالسنة الحالية هو اليوم الاحتفال الوحيد بأعياد ميلاد الأشخاص المولودين في مثل هذا اليوم، فالسنين دون ذلك تعتبر معضلة لهم فإما أن يحتفلوا في 28 فبراير أو 1 مارس بدلًا من الانتظار 4 سنين أخرى.

لكن هل تساءلت يومًا عن الصفات التي تميز أصحاب هذا اليوم، أو الأحداث التي مرت بهم عبر التاريخ؟.. ، قامت مجلة FEMAIL بتجميع 10 حقائق مثيرة للاهتمام الدهشة حول الأشخاص المولودين في يوم 29 فبراير:

1. لديهم "لقب شائع"

يطلق على مواليد 29 فبراير اسم "القافزون" أو "الواثبون"، لأنهم قفزوا إلى الدنيا في الفاصل بين 28 فبراير و1 مارس.





2. نادورن جدًا

تتقلص احتمالات الولادة في يوم 29 فبراير إذ تسجل نسبة 0.068% أي ما يعادل 5 ملايين شخص فقط حول العالم كله، مما يجعلهم أكثر ندرة من المواليد ذوي الـ11 إصبع.





3. تسجيل ولادتهم رسميًا في يوم مختلف

قد تسمع عن شخص يبلغ من العمر 28 عامًا لكنه مازال يحتفل بعيد ميلاده السابع وهو الأمر المثير للسخرية، مما دفع بعض الدول مثل مصر والولايات المتحدة إلى تسجيل مواليد 29 فبراير في يوم مختلف تمامًا إما 28 فبراير أو 1 مارس.

4. عيد ميلاد "سوبرمان"

يبحث الأشخاص دائمًا عن المشاهير الذين يشاركونهم نفس يوم الميلاد، لكن عندما يهم مواليد 29 فبراير بالبحث تظهر أمامهم قائمة قصيرة جدًا، يأتي سوبرمان في مقدمة تلك القائمة، وعدد قليل من الممثلين والمغنيين.

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