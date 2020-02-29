الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. تفاصيل

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن الإفراج عن بعض مشجعي الترجي التونسي على خلفية أحداث شغب خلال مباراتهم أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ، والتى انتصر فيها الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، باللقاء الذي أقيلم على ملعب استاد القاهرة الدولي ، فى ذهاب ربع نهائي البطولة.





ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : "الإفراج عن 20 مشجع تونسي بالقاهرة، على إثر الأحداث التي وقعت بعد نهاية مباراة الزمالك والترجي بالقاهرة والتي أسفرت على إيقاف 20 مشجع تونسي".





وأكمل: "كثفت الجامعة التونسية اتصالاتها مع الجهات المصرية ومع سعادة سفير تونس في مصر السيد محمد نجيب منيف".







