نيللي تخطف الأنظار خلال تكريمها في مهرجان الكاثوليكي.. صور





وخطفت نيللي الأنظار إليها خلال الحفل بإطلالتها الجذابة والهادئة والتي أظهرت رشاقتها وخاصة بعد صعودها على المسرح لتكريمها ضمن فعاليات المهرجان.





وحضر المهرجان عدد من النجوم المكرمين منهم زكى فطين عبد الوهاب ومحمد فاضل وسيد رجب والمخرج عمر عبد العزيز.





ويستكمل المهرجان فعالياته اليوم بعرض أحد الأفلام الخمسة المشاركة في المهرجان وهم الممر وبين بحرين ولما بنتولد والضيف والايموبيليا.

حرصت الفنانة نيللي على حضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الثامنة والستون والتي اقيم بقاعة الآباء الفرنسيسكان وذلك في ظهور خاص لها.