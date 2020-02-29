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فن

تريند الفن.. ظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء مبارك.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي

السبت 29/فبراير/2020 - 08:44 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:


أشعلت الفنانة روبي حفل زفاف ابنة المطربة شيرين وجدي ومدحت شلبي على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الإعلام. 


حرصت المطربة شيرين وجدى، على أداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه" فى حفل زفاف كريمتها نهلة مدحت شلبى، على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



بروح المشاركة الوطنية، والحس الفني معًا، حرص الفنان عمرو دياب على التعبير عن انتمائه الوطني لمصر ورموزها، من خلال فنه المُبدع ومواقفه الراسخة، كان آخرها ردة فعله بعد رحيل الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك. 


حرص الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق  محمد حسنى مبارك، والمقام حاليًا في مسجد المشير بالتجمع الخامس. 



انتهت مساء اليوم، مراسم عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من مسجد المشير بالتجمع الخامس في محور الـ NA، والذي شهد حضور عدد كبير من رجال الدولة، ونجوم المجتمع والشخصيات الدينية والسياسية والفنية والرياضية. 


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