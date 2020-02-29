AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بطوخ

السبت 29/فبراير/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة أثناء استقلالهم إحدى السيارات أحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط كل من " أحمد ن  ع" 24 سنة عاطل ومقيم جزيرة بلى – دائرة مركز بنها ومحسن م  ح " 38 سنة عاطل ومقيم عرب الرواشدة – دائرة المركز.

أقرأ ايضا | الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

أقرأ ايضا | اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

وذلك حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون حمراء اللون ملك وقيادة الأخير ( غير مبلغ بسرقتها ).

وضبط بحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار و( 12 ) فرش من مخدر الحشيش يزنون 1.200 جرام ( كيلو ومائتي جرام ) أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى الهيروين بالقليوبية

ضبط عصابة فلة ووزة للاتجار فى المواد المخدرة بقليوب

ضبط «عصابة شطة» للاتجار في مخدر الهيروين بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى مخدر البانجو والاستروكس بالخانكة

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو شادو مخدر بقليوب

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى مخدر الاستروكس بالخصوص

ترشيحاتنا

ليفربول يسعى لتحطيم الأرقام القياسية في مشواره نحو لقب البريميرليج أمام واتفورد .. اليوم

خالد بدرة: الترجي عاني من استهتار لاعبيه أمام الزمالك.. والحكم لم يخطئ

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

لميس سلامة: الزمالك يقترب خطوة جديدة للفوز بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

بحلول عام 2030.. سيعيش ثلثا الفقراء فقرا مدقعا في العالم بتلك البلدان

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها‎

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق