ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بطوخ

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة أثناء استقلالهم إحدى السيارات أحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط كل من " أحمد ن ع" 24 سنة عاطل ومقيم جزيرة بلى – دائرة مركز بنها ومحسن م ح " 38 سنة عاطل ومقيم عرب الرواشدة – دائرة المركز.

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وذلك حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون حمراء اللون ملك وقيادة الأخير ( غير مبلغ بسرقتها ).

وضبط بحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار و( 12 ) فرش من مخدر الحشيش يزنون 1.200 جرام ( كيلو ومائتي جرام ) أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.