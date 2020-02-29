ثلاثي الرعب يقود هجوم ليفربول المتوقع أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره واتفورد اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ومن المتوقع أن يبدأ الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة بتشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر



الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز- فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون



الوسط: جيني فينالدوم، تشامبرلين - فابينيو



الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو



تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "فيكارج رود"، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق خليل البلوشي.



ويعتلي الريدز قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

