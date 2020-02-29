رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة لافتتاح متحف الغردقة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، السبت، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متوجها إلى مدينة الغردقة، لافتتاح متحف الغردقة الواقع جنوب المدينة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المشروعات القومية هناك.





أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر رئيس مجلس الوزراء عبر الاستراحة الحكومية بالمطار، وغادر على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى الغردقة، ومن المقرر عودته إلى القاهرة عصر اليوم، السبت.





ويقع متحف الغردقة في جنوب المدينة على مساحة 100 ألف متر، ويبلغ عدد القطع الأثرية به ما يقرب من 2000 قطعة أصلية بتكلفة إجمالية للإنشاءات 160 مليون جنيه.





ويضم متحف الغردقة داخل أحد فاترينات العرض فاترينة أطلق عليها مسمى "العالم الآخر"، وهي عبارة عن مقبرة مساحتها 120 مترا مربعا، وسيعرض فيها فكر المصري القديم عن الحياة الأخرى والعالم الآخر ومظاهر الجمال الذي اتسمت به المقابر الفرعونية وما بها من توابيت وموميات ذهبية وموائد قرابين. وسيعرض في المقبرة أكثر من تابوت وعدد 2 مومياء ذهبية ومومياء لطفل وأواني الأحشاء والعشرات من تماثيل الأوشابتي.





يذكر أن متحف الغردقة هو أول شراكة مع القطاع الخاص لإقامة متحف للآثار بنظام تقاسم عائد الزيارة وتتولى وزارة السياحة والآثار وحدها، عملية الإدارة والإشراف على المتحف، ويحوي المتحف نظم إضاءة حديثة، ونظام تأمين يراعى جميع الاشتراطات، وهو مجهز بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار. ويعمل المتحف على إبراز جمال القطع المعروضة داخله، وصمم وفقا للمعايير العالمية للمتاحف، وسيعمل سيناريو العرض به، وتنفيذ برنامج يومي خاص، للأنشطة الثقافية التي ستقام بالمنطقة الترفيهية المحيطة بمبني المتحف.

