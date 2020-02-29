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أخبار العالم

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

السبت 29/فبراير/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد السودان، اليوم السبت، ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن تشغيلًا آمنًا لسد النهضة، وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد.

وقال بيان صادر عن وزارة الري السودانية: إن الوفد الإثيوبي كان قد طلب تأجيل هذه الجولة من المفاوضات لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، ولذلك فقد قرر وفد السودان الانخراط، ثنائيًا، مع فريق وزارة الخزانة الأميركية، خلال يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري.

وأوضح البيان أن الوفد السوداني قدم ملاحظاته بشأن مسودة الاتفاقية الشاملة، التي يجري التفاوض حولها، إلى فريق وزارة الخزانة الأميركية، الذي قام بتضمينها في المسودة.

ونوه البيان السوداني إلى أن مسودة الاتفاقية تم إعدادها بناءً على مفاوضات الأطراف الثلاثة  (مصر والسودان وإثيوبيا) التي استمرت منذ عام 2015.

وأكد الوفد على التزام الخرطوم بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ مصالح الدول الثلاثة، كما أكد ضرورة التوصل لإتفاق شامل يتضمن تشغيلًا آمنًا لسد النهضة، وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد.

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