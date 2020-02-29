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محافظات

ضبط 110 كجم بانجو بحوزة 10 متهمين وتنفيذ 738 حكما متنوعا في حملة بأسوان

السبت 29/فبراير/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن من إلقاء القبض على 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ، وكميات من المواد المخدرة .  

وكانت الجهود قد نجحت فى ضبط 8 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 110 كيلوجرامات، فضلًا عن 600 جرام حشيش ، و 2 سلاح بيضاء. 

تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة ، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة تحقيقاتها.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 738 حكم شملت ضبط حكم جنايات  ، و 133 حكم حبس جزئى، و 3 حكم حبس مستأنف،  و 319 أحكام غرامات، و 280 أحكام المخالفات .

ويأتي ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها ، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص .
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