ضبط 110 كجم بانجو بحوزة 10 متهمين وتنفيذ 738 حكما متنوعا في حملة بأسوان

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن من إلقاء القبض على 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ، وكميات من المواد المخدرة .





وكانت الجهود قد نجحت فى ضبط 8 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 110 كيلوجرامات، فضلًا عن 600 جرام حشيش ، و 2 سلاح بيضاء.





تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة ، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة تحقيقاتها.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 738 حكم شملت ضبط حكم جنايات ، و 133 حكم حبس جزئى، و 3 حكم حبس مستأنف، و 319 أحكام غرامات، و 280 أحكام المخالفات .







ويأتي ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها ، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص .