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فن

فريدة سيف النصر تطالب الجمهور بالدعاء لها بعد إصابتها بتورم في الوجه

السبت 29/فبراير/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
كشفت الفنانة فريدة سيف النصر جمهورها عن إصابتها بورم في وجهها ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".

وطلبت فريدة من جمهورها الدعاء لها، وكشفت أنها تعرضت للورم في وجهها بسبب إصابتها بخراج في أسنانها بشكل مفاجئ.

وطلبت فريدة من جمهورها الدعاء لها، وكشفت أنها تعرضت للورم في وجهها بسبب اصابتها بخراج في أسنانها بشكل مفاجئ وعلى الرغم من المسكنات التي تتناولها فإنها تعاني من الألم الشديد.

وعلقت فريدة سيف النصر على صورتها :ممكن تدعوا لي من قلبكم بجد اول مره ابكي زي الاطفال انا اصلا باتحمل لكن مش قادره..ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق انذار صحيت باصوت نص الليل ودي رابع مره يحصل لي حاجه غريبه في وشي واكون باشتغل يعني مش وقته استغفر الله احسن من غيرنا سامحني والنبي اللهم لااعتراض..عامله زي الكوره الكفر عينيه مقفوله وبؤي مدلدل حتي حواجبي وارمه يخرب بيت كده انا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش انا رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمدلله مش هزار تحت اسنان سليمه 4 خراريج ازاي مش عارفين عملنا بانوراما كامله والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قويه واوجمنتين وبعدين يقرر في ايه؟

وأضافت :هو نفسه بيسأل في إيه؟هو انا اللي هاعرف يادكتوووووور..وطبعا الفليكتور منيمني علي روحي لأن الالم الحمدلله مايتحملوش الا حد مستسلم لارادة ربنا ويشكره..المشكله الشغل ومافيش وقت لاحول ولاقوة الابالله..لا زم يصوروا من غيري وانا وافقت هاعمل ايه!..؟؟ قدر الله وماشاء فعل حاضرحبيبي يا ربنا كل اللي تجيبه راضيه والحمدلله هو مابيجيبش حاجه وحشه ابدا قضا اخف من قضا لو هافدي الغاليين كلهم انا جاهزه..ادعوا لي..اسفه عالصوره بس انتم حبايبي وهاتتحملوا ده انا لسه منزله عالصفحه لايف بالنظاره الفراشه امبارح باين طلعت فراشه ملوثه...الآذان سلام بقي".

يذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر مشاركتها في مسلسل "الأب الروحي" الذي عرض عبر قناة dmc.
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