شاهد جنازة ألحان الموجي.. صور

أقيم ظهر اليوم السبت جنازة ألحان الموجي، ابنة الموسيقار محمد الموجي، في مسجد السيدة نفيسة، بعد وفاتها متأثرة بورم فى المخ.





وأعلن الموسيقار الموجى الصغير (الموجي محمد أمين) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقته الجمعة 28 فبراير، في منشور له.





وكتب الموجي الصغير في منشوره عبر فيسبوك، ناعيًا شقيقته: «خلاص أختي ألحان ماتت ماتت ماتت»، وتفاعل معه الأهل والأصدقاء بالكلماته الحزينة.





وتوفيت ألحان الموجي، عصر أمس الجمعة بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، إذ أصيبت في أيامها الأخيرة بورم على المخ، دخلت إثره قصر العيني الفرنساوي.





وتستقبل أسرة الموجي، العزاء في ابنتهم الراحلة ألحان الموجي، غدًا، الأحد، من مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم.



