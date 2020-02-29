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رياضة

الفتح يهزم الوحدة 3 - 2 بـ الدوري السعودي

السبت 29/فبراير/2020 - 05:00 م
فريق الوحدة السعودي
فريق الوحدة السعودي
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محمد السعيد
فاز فريق الفتح على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري السعودي.

افتتح الوحدة التسجيل عن طريق يوسف نياكات في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف لويس جوستافو الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين استطاع الفتح أن يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق  سفيان بن دبكة.

وفي الشوط الثاني استطاع الوحدة أن يدرك التعادل عن طريق ميتشيل تاي فريدي في الدقيقة 49، أن قبل أن يخطف  ماتياس هدف الفوز قي الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الوحدة عن النقطة 33 في المركز الرابع، بينام رفع الفتح رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ 14.
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