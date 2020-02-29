محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوي بالمستشفى للاطمئنان عليها

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الفدائية زينب الكفراوي، احدي فدائيات المدينة الباسلة خلال العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، وذلك أثناء تلقيها العلاج بمستشفى التضامن.





واطمأن محافظ بورسعيد علي الحالة الصحية للبطلة المصرية، موجها بتوفير كافة أوجه العناية لها علي أعلي مستوي. مؤكدا أن البطلة زينب الكفراوي مصدر فخر وعزة لنا جميعا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهي مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر.

وأن ما قدمته الفدائية البطلة "زينب الكفراوي" من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثي برفقة أبطال وفدائي المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب في سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر.



