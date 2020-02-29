الحبس 4 سنوات لمتهم بدهس 10 أشخاص في شارع طلعت حرب

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بوسط المدينة يفيد بوقوع حادث مروري، ونتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين.





فيما انتقل رجال المرور إلى المكان؛ لتسيير حركة السيارات، ورفعت أوناش المرور حطام الحادث.

وكانت نيابة قصر النيل، استلمت تحريات المباحث التى أشرف عليها مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم، فى واقعة دهس 4 مواطنين بمنطقة وسط البلد؛ حيث أفادت التحريات بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة.

ورصدت كاميرات المراقبة بشارع طلعت حرب بوسط البلد ، حادث اصطدام سيارة ملاكى ، بمجموعة من الأشخاص ، نتيجة للسرعة الزائدة وصعودها أعلى الرصيف.

يشار إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أحد شهود العيان «عامل بأحد المعارض فى الشارع الذى شهد الواقعة»، والذى أفاد بأنه سمع صوت اصطدام، وبمجرد خروجه شاهد سيارة على الرصيف وقد دهست أحد العاملين وآخرين.