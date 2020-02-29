بتكلفة 5.3 مليار جنيه.. أستاذ نقل: توسعة الطريق الدائرى لـ 8 حارات في بعض الأماكن

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق بهندسة عين شمس، خطة تطوير الطريق الدائرى تشمل عمل توسعات فى المناطق المتاحة على جانبى الطريق، ليصل عدد الحارات المرورية إلى 8 حارات بدلاً من 4 حارات فى الوقت الحالى،إضافة إلى إلغاء المواقف والمداخل والمخارج التى كان يتم إنشائها بشكل عشوائي.

وتابع مهدى خلال استضافته ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى إم سى" ستشمل عملية التطوير أيضًا رفع كفاءة الطريق الحالي ورصف المناطق المتهالكة.

وأشار أستاذ الطرق بهندسة عين شمس إلى أن إزالة مواقف السيارات العشوائية، تتطلب توفير بدائل لهذه المواقف قرب نطاق الطريق الدائرى وليس فوقه.