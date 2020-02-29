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فن

شاهد.. محمد رمضان يتناول الملوخية في إمبابة

السبت 29/فبراير/2020 - 08:02 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه بأحد المطاعم في منطقة إمبابة بالجيزة، ويلتف حوله عدد كبير من المتواجدين في المطعم. 

وظهر شيف المطعم، وهو يقوم بتجهيز الملوخية لـ محمد رمضان، الذي علق على الفيديو قائلًا: «مولوخيتنا يا حبيبتنا حماها الله»، وتفاعل معه الجمهور. 

من جهة أخرى، طرح الفنان محمد رمضان، برومو أغنيته الجديدة "شوب مانجو"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مؤكدًا أنه سيطرح الأغنية قريبًا.

وعلّق "رمضان"، على البرومو، قائلًا: "شوب مانجو، قريبًا، ثقة فى الله نجاح".

وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزءًا منها: "طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".


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