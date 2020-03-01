البنك المركزي: ارتفاع الأصول المحلية للبنوك لـ448.6 مليار جنيه بنهاية 2019

ارتفع إجمالي الأصول المحلية للبنوك بنهاية ديسمبر الماضي لـ 448.6 مليار جنيه مقابل 430.7 مليار جنيه في نوفمبر السابق بفارق 17.9 مليار جنيه، ومقارنة بـ 436.91 مليار جنيه في أكتوبر 2019 بفرق 11.7 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة ضمن أصول البنوك لبند " الأوراق المالية، التسهيلات الإئتمانية، الودائع" لـ 757.1مليار جنيه مقابل 770.954مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 788.9 مليار جنيه في أكتوبر السابق له.





وبلغ إجمالي المطلوبات من البنوك نحو 187.6مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 194.4 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 169.971 مليار جنيه في أكتوبر 2019.