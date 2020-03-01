حصاد وزارة الإسكان فى فبراير.. طرح شقق دار وسكن مصر.. مهلة لحاجزى الوحدات.. دراسة تركيب 3 ملايين عداد مياه مسبق الدفع

- طرح 2714 شقة ضمن دار مصر خلال فبراير
- طرح 227 شقة بمشروع سكن مصر
- مهلة شهرين لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعى حتى الإعلان الثامن لإعادة الاستعلام
- تركيب 3 ملايين عداد مياه مسبق الدفع خلال 4 سنوات
رصد موقع صدى البلد أهم الأحداث والقرارات التى صدرت عن وزارة الإسكان خلال شهر فبراير الجارى، وعلى رأسها الطرح الأخير لـــ2714 شقة ضمن مشروع "دار مصر" فى 8 مدن جديدة هى "القاهرة الجديدة والعبور وبدر والمنيا الجديدة و6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان"، وذلك بمساحات من 100 إلى 150 متر مربع وبسعر يبدأ من 5030 جنيه للمتر المربع.
وشهد الحجز إقبالا كبيرا فى أول يوم له خلال الأسبوع الأخير من فبراير، وخاصة بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وبدر، والتى شهدت الوحدات بها أعلى معدلات للحجز، فيما تم طرح المرحلة السادسة من شقق سكن مصر بــ3 مدن بالصعيد هى : "المنيا الجديدة ــ مدينة ناصر غرب أسيوط - غرب قنا"، ويشمل الطرح 227 وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير بمساحات من 106 أمتار حتى 115 كاملة التشطيبات، وبنموذج معماري مميز كما أن المشروع يحاط بسور شجرى لتوفير الخصوصية.
وعلى جانب آخر، قررت وزارة الإسكان عمل خطة لتركيب 3 ملايين عداد مياه مسبق الدفع خلال 4 سنوات بدءا من العام الجارى 2020، وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن منظومة القراءة والتحصيل والعدادات الحالية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هى المسئولة عن تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلكين، وتتم المحاسبة بناءً على قراءات فعلية مقاسة، ويتم إصدار الفواتير وفقًا لذلك، وتنقسم العدادات المستخدمة فى قياس كميات الاستهلاك إلى ٣ أنواع (عدادات ميكانيكية - عدادات ذكية - عدادات إلكترونية مسبقة الدفع).
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وضعت خطة لتركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات بمعدل 750 ألف عداد سنويا، مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل، وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمى الخدمة، وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.
كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، بمنح مهلة شهرين تبدأ من 12/2/2020، وحتى يوم الأحد 12/4/2020، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.