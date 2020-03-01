حصاد وزارة الإسكان فى فبراير.. طرح شقق دار وسكن مصر.. مهلة لحاجزى الوحدات.. دراسة تركيب 3 ملايين عداد مياه مسبق الدفع

طرح 2714 شقة ضمن دار مصر خلال فبراير

طرح 227 شقة بمشروع سكن مصر

مهلة شهرين لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعى حتى الإعلان الثامن لإعادة الاستعلام

تركيب 3 ملايين عداد مياه مسبق الدفع خلال 4 سنوات









رصد موقع صدى البلد أهم الأحداث والقرارات التى صدرت عن وزارة الإسكان خلال شهر فبراير الجارى، وعلى رأسها الطرح الأخير لـــ2714 شقة ضمن مشروع "دار مصر" فى 8 مدن جديدة هى "القاهرة الجديدة والعبور وبدر والمنيا الجديدة و6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان"، وذلك بمساحات من 100 إلى 150 متر مربع وبسعر يبدأ من 5030 جنيه للمتر المربع.





وشهد الحجز إقبالا كبيرا فى أول يوم له خلال الأسبوع الأخير من فبراير، وخاصة بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وبدر، والتى شهدت الوحدات بها أعلى معدلات للحجز، فيما تم طرح المرحلة السادسة من شقق سكن مصر بــ3 مدن بالصعيد هى : " المنيا الجديدة ــ مدينة ناصر غرب أسيوط - غرب قنا"، ويشمل الطرح 227 وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير بمساحات من 106 أمتار حتى 115 كاملة التشطيبات، وبنموذج معماري مميز كما أن المشروع يحاط بسور شجرى لتوفير الخصوصية.





وعلى جانب آخر، قررت وزارة الإسكان عمل خطة لتركيب 3 ملايين عداد مياه مسبق الدفع خلال 4 سنوات بدءا من العام الجارى 2020، وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن منظومة القراءة والتحصيل والعدادات الحالية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هى المسئولة عن تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلكين، وتتم المحاسبة بناءً على قراءات فعلية مقاسة، ويتم إصدار الفواتير وفقًا لذلك، وتنقسم العدادات المستخدمة فى قياس كميات الاستهلاك إلى ٣ أنواع (عدادات ميكانيكية - عدادات ذكية - عدادات إلكترونية مسبقة الدفع).



