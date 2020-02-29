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أخبار العالم

إدارة ترامب تعلن عن 3 إجراءات عاجلة لمنع تفشي فيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 09:36 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رشا عبد الخالق

 قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من التوجيهات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتشمل 3 إجراءات:

 

- فرض قيود إضافية على السفر إلى إيران.

 

- منع الأمريكيين من السفر إلى مناطق معينة في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

 

-  ستقوم وزارة الخارجية بتنسيق الفحص في تلك البلدان من الأفراد القادمين إلى أمريكا.

 

وأشاد نائب الرئيس الأمريكي بأعضاء مهمة العمل بفضل جهودهم لوضع إرشادات من أجل منع تفشي فيروس كورونا، قائلا إنه تحدث مع قادة الكونجرس حول مشروع قانون تمويل إضافي للوكالات الفيدرالية والسلطات المحلية والفيدرالية.


وأوضح أن الأمريكي العادي لا يحتاج إلى الخروج وشراء أقنعة واقية، مضيفا أن الخطر سيظل ضعيفا، وأن تحركات الرئيس ترامب تعطى الدليل على حقيقة أن توجهه سيجعلنا نواصل القيادة في هذا الاتجاه.


وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر للسفر إلى بعض الدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا القاتل، وذلك بعد إعلان أول حالة وفاة داخل الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد.  

 

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن إدارته اتخذت "أكثر الإجراءات قوة في التاريخ الحديث لمواجهة هذا فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التحرك بسرعة وضع الولايات المتحدة في المقدمة.

 

وأشاد الرئيس الأمريكي بالصين، التي ظهر فيها أعلى عدد من الإصابات، قائلا أنه "يبدو أن الصين تحرز تقدما هائلا، وأعداد المصابين آخذة في الانخفاض".

 

وأضاف أن "هناك كميات هائلة من الإمدادات متوفرة بالفعل، كانت هناك مشاكل في اختبار الإصابة بالفيروس".

 

وأوضح ترامب أن نائبه مايك بنس قاد مجموعة عمل خلال صباح اليوم، وأن المجموعة توصلت إلى بعض الإجراءات الصارمة.


وقال إن يقول إن "بلادنا مستعدة لأي ظرف من الظروف، ونأمل ألا يكون هذا ظرفا كبيرا، كما طالب وسائل الإعلام والسياسيين بعدم القيام "بأي شيء لإثارة الذعر على الإطلاق".

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