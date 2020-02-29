تعرف على إصابة أحمد فتحي في مباراة صن داونز

تعرض أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة بكدمة قوية في الركبة، خلال مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.





وأكد طبيب الأهلي، أن فتحي يعاني من تورم في الركبة، واستكمل المباراة وهو مصاب، وسوف يخضع لفحص طبي غدا.





وتغادر بعثة الأهلي، إلي جنوب إفريقيا، غدا الأحد، برئاسة محمود الخطيب، استعدادا لمواجهة صن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 7 مارس، وتغادر البعثة القاهرة على نفس طائرة صن داونز.



