AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على إصابة أحمد فتحي في مباراة صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 10:17 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
تعرض أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي للإصابة بكدمة قوية في الركبة، خلال مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد طبيب الأهلي، أن فتحي يعاني من تورم في الركبة، واستكمل المباراة وهو مصاب، وسوف يخضع لفحص طبي غدا.

وتغادر بعثة الأهلي، إلي جنوب إفريقيا، غدا الأحد، برئاسة محمود الخطيب، استعدادا لمواجهة صن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 7 مارس، وتغادر البعثة القاهرة على نفس طائرة صن داونز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مهما علي منافسه صن داونز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي ينجو.. لعنة الإصابات تضرب 4 أندية من أبطال إفريقيا قبل ذهاب ربع النهائي

اخبار النادي الاهلي.. كارتيرون يشيد بـ الأحمر.. ونفاد تذاكر مباراة صن داونز.. وحقيقة إصابة وليد سليمان

نرصد أبرز غيابات نجوم الأهلي عن مواجهة صن داونز

نشرة الرياضة.. موعد عودة كهربا.. وفاة لاعب مصري في حريق.. حسرة في الترجي

كل ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي وصن داونز بـ دورى أبطال إفريقيا

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز يتفقد أرضية ستاد القاهرة

ترشيحاتنا

مستشفى الأهلي.. إصابة أحمد فتحي أمام صن داونز وشكوك عن لحاقه بمباراة العودة.. تفاصيل

دعاء التحصين من كورونا والوباء.. الإفتاء تنصح بـ 24 كلمة للوقاية

بعد إطلاقها من فيسبوك.. تعرف على هواتف تشغيل صور 3D

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام صن داونز في دوري أبطال افريقيا

انتقال كورونا عبر سجاجيد المساجد.. إعلان مهم من الصحة السعودية

رينو مصر توضح أسعار ومواصفات لوجان 2020

AdvertisementS

سقوط مدوٍ.. واتفورد يواصل إحراج ليفربول بالهدف الثالث.. فيديو

بعد الهزيمة من الأهلي.. مدرب صن داونز في ورطة بسبب الغائبين.. تفاصيل

مجدي عبد الغني يرد على انتقاده في صوره بـ عزاء مبارك وفرح ابنة مدحت شلبي.. شاهد

ليلة صعبة.. تعليقات صحف جنوب أفريقيا على سقوط صن داونز أمام الأهلي

الأخلاق أولا.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى الطفل الزملكاوي أدهم الكيكى.. شاهد

مدرب الزمالك السابق: الأهلي قادر على الصعود من قلب جنوب إفريقيا

أزارو يسجل هدفين مع الاتفاق في أول 5 دقائق أمام أبها بـ الدوري السعودي .. فيديو

بعد الفوز على صن داونز.. عضو مجلس الأهلي: الكرة للجماهير

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز ومؤمن زكريا يعلق على مساندة الجماهير

بعد التقدم بسداسية .. إلغاء مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم إثر هتافات مسيئة

مشاهد ملحمية من جماهير الأهلي فى إستاد القاهرة خلال لقاء صن داونز | فيديو

مستشفى الأهلي.. إصابة أحمد فتحي أمام صن داونز وشكوك عن لحاقه بمباراة العودة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر