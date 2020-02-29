محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء مجلس النواب لمناقشة مشكلات التعليم والصحة

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري على رأسها مشكلات التعليم والصحة والطرق والرصف.

جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر المنتزة والرمل وسيدي جابر، ووكلاء وزارة الصحة والتعليم ومديرية الطرق .



