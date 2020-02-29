محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء مجلس النواب لمناقشة مشكلات التعليم والصحة

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري على رأسها مشكلات التعليم والصحة والطرق والرصف.
جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر المنتزة والرمل وسيدي جابر، ووكلاء وزارة الصحة والتعليم ومديرية الطرق .
وأكد المحافظ، أن عقد هذا اللقاء في الأساس هو للوصول إلى حلول عاجلة ومستدامة لأهم المشكلات التي تصب في صالح المدينة، خاصة أن الإسكندرية من المحافظات الهامة التي عانت لعدة سنوات وبها الكثير من المشكلات ويجب أن يتعاون الجميع من النواب والتنفيذيين وكافة الجهات لحلها ووضع منظومة متكاملة للنهوض بها.
واستمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب، فيما يخص مشكلات الصحة والتي كان أهمها مشكلات غرف العناية المركزة وحضانات الأطفال، وتطوير الوحدات الصحية، ومشكلات التعليم وأهمها كثافة الفصول والعجز في إعداد معلمي بعض المواد، وتوفير المستلزمات اللازمة، فضلا عن مشكلات الطرق والرصف وأهمها إعادة الشيء لأصله بعد إدخال المرافق، وتهالك الطرق وإعادة رصفها .
وأشار محافظ الإسكندرية أنه تم إلزام كافة مقاولي الرصف المتعاقد معهم لإصلاح كافة عيوب الرصف التي ظهرت خلال موسم الشتاء على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه على أتم استعداد للتعاون وتقديم كافة التسهيلات بما يصب في صالح المواطن السكندري.