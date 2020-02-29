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رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف عن موعد التجديد لرباعي الأهلي وأحدث تطورات إصابة رمضان صبحي

السبت 29/فبراير/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد سيد عبدالحفيظ٬ مدير الكرة بالنادي الأهلى٬ أن رمضان صبحي٬ لاعب الفريق الكروي٬ ينفذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحاته لبرنامجه "البريمو" المذاع على قناة "تن": "رمضان ليس لديه إصابة مزمنة وهو يتدرب ولكن يشعر بآلام خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي".

وأضاف: "تحدثت مع رمضان ولن يسافر الى الخارج ومن المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية خلال الفترة القليلة المقبلة".

وعن موعد التجديد لرباعي الفريق الكروي وليد سليمان٬ أحمد فتحي٬ شريف إكرامي وحسام عاشور ، قال عبد الحفيظ : سنعقد جلسات مع الرباعي الكبار فى شهر مارس المقبل عقب الانتهاء من المباريات الصعبة التي نخوضها حاليا".

وأضاف: "رباعي الأهلي الكبار لهم تقدير خاص من جانب مسؤولي النادي ولكن لم نستطع عقد مفاوضات معهم حول التجديد خلال الفترة الماضية".
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