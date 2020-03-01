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إطلاق مبادرة إطعام مليون مسكين بمهرجان فنون الطهاة

الأحد 01/مارس/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
أطلق محمد توفيق عرب رئيس ملتقى فنون الطهاة والتذوق الدولي، ملتقي فنون الطهاه والتذوق، ليشمل العديد من المسابقات والجوائز والفعاليات والمعارض وورش العمل  ليكون تجمع لاشهروأفضل الطهاه على مستوي العالم والهواه المحبين لفن الطهي والتذوق.

وأعد المهرجان خصيصا ليكون حدثا ترفيهيا سياحيا، يرضي مختلف الأذواق ويجمع بين أشهى الأصناف والأطباق المصرية والخليجية والعربية والافريقية والدولية لأشهر الطهاة من مختلف العالم والذى سيقام في مصر وتمتد مدة إقامة المسابقات  والفعاليات المقامة على هامشه لمدة ثلاثة أشهر أبتداء من شهر يونيو القادم، العديد من المحافظات والمناطق المختلفة ومنها محافظة القاهرة والإسكندرية ومدينة مرسي مطروح، ويعقد المؤتمر الصحفى المقام نهاية شهر مارس الجاري بأحد فنادق القاهرة.

وقال محمد توفيق عر إن فكرة إطلاق المهرجان والملتقي تم الإعداد لها منذ عام 2013، مشيرا إلى أن هذا الحدث المهم الان ستنطلق من خلاله مبادرة أطعام مليون مسكين مجانآ من أجل مساعدة أهالينا، كما نأمل أن تستمر المبادرات وتزداد المبادرة الي عدة ملايين أخري.

وأشار محمد توفيق عرب  المؤسس للمهرجان والملتقي إلى أنه للمرة الاولى علي مستوي العالم  وبصفة حصرية سيتم عمل استمارة للتذوق مطبوعة والالكترونية  لفنون الطهاة والتذوق لمحبين الطعام حيث يمكن لك بعد الانتهاء من وجبتك المفضلة إبداء الرأي بكل صراحة وإعطاء الدرجات  المستحقة للفندق أو المطعم أو الكوفي التى تناولت  الوجبات والمشروبات به والتي  سيتم  توزيعها  على الفنادق والمطاعم  والكافيهات المشاركة  فى مصر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وأعلن عن الجوائز التي سيتم توزيعها في الملتقى منها  جائزة أفضل 100 فندق ،جائزة أفضل 100 مطعم ، جائزة أفضل 100 كوفي شوب ، جائزة أفضل 100 شيف ، جائزة أفضل 100 متسابق من الهواه ، جائزة أفضل 100 طفل شيف من الهواة لفنون الطهي جائزة أفضل 100 طالب شيف من  مدارس ومعاهد وكليات السياحة والفنادق   وسوف  تفعل الجوائز فى جميع الدول العربية والافريقية والدولية  كما أم هناك  العديد من المفأجأت والجوائز سيتم الإعلان عنها  بالمؤتمر  الصحفي .  

وصرح محمد توفيق عرب أنه سيتم أطلاق جائزة لتكريم أفضل الجهات الإعلامية والإعلانية المتخصصة في تسليط الضوء علي فنون الطهاه  من المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية  ومنصات التواصل الاجتماعي من المشاهير والبرامج التلفزيونية والقنوات المتخصصة بفنون الطهي ، ويأتي التكريم ضمن جائزة الإعلان والإعلام الإلكتروني وسوف يتم إطلاق برامج مسابقات متخصص (بفنون الطهاه والتذوق ) بفورمات مصرية 100% وانشاء موقع وقناة على يوتيوب رسمية لتغطية جميع  فعاليات ومراحل  ملتقى فنون الطهاه  والتذوق على أن يتم عمل برنامج خاص  يقدمة مجموعة من الفائزين بجوائز والمسابقات  نهاية  المهرجان  .

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