بعد شائعات إصابته بـ كورونا.. رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن هزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية

أعلن بيتر بيليجريني، رئيس وزراء سلوفاكيا، اليوم الأحد، هزيمته في الانتخابات البرلمانية أمام المعارضة.





وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، اعترف بيليجريني بالهزيمة أمام حزب المعارضة، "الحزب العادي"، بالانتخابات البرلمانية.





وانطلقت الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، أسم السبت، وسط احتدام التنافس بين حزب الاتجاه الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتزعمه بيليجريني والحزب القومي السلوفاكي اليميني الشعبوي الذي كان يتصدّر المشهد الانتخابي، وفق التوقعات.





وبحسب "يورو نيوز"، أوضحت آخر استطلاعات للرأي شهدتها البلاد، تراجع حزب رئيس الحكومة إلى المرتبة الثانية، وقال بيليجريني في مناظرة تلفيزيونية شارك فيها قادة الأحزاب الرئيسة في البلاد، إنه: لم يعد التدافع بين أيديولوجيات أو برامج انتخابية، ذلك أن الديمقراطيون الاجتماعيون يتوافقون مع اليمين في أمور بعينها.





كانت إشاعات، تداولت الأسبوع الماضي بإصابة بيليجريني بفيروس كورونا الجديد، إلا أن حكومته نفت ذلك، وقالت إنه أصيب بالتهاب رئوي.