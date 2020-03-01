تم تصويره سرا .. فيلم ينتقد عقوبة الإعدام بإيران يحصد جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين

حصد الفيلم الإيراني "لا وجود للشر"، الذي يتم تصويره سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية على جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي في دورته السبعين.





ويتناول الفيلم قصة أربعة أشخاص تم اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام والورطة الأخلاقية التي تعرض لها كل منهم وتداعيات ما سيظهرونه من تحد عليهم وعلى المحيطين بهم.





ولم يسمح لرسولوف مخرج الفيلم بمغادرة البلاد لتسلم الجائزة.. وتسلمت ابنته باران التي تمثل في هذا الفيلم أيضا الجائزة بدلا منه.





وقالت: «إنني مرتبكة وسعيدة جدا بهذه الجائزة ولكن في نفس الوقت فإنني حزينة لأنها لمخرج لم يستطع التواجد هنا الليلة. ولذلك فبالإنابة عن كل الفريق أقول هذه له».





وقال جيريمي أيرونز، رئيس لجنة التحكيم، وهو يصف الفيلم إنه يحكي «أربع قصص تظهر كيف يلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية».





وأضاف أن الفيلم «يطرح أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة».



