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أخبار العالم

لردع أردوغان.. وفد ليبي رفيع المستوى يصل دمشق

الأحد 01/مارس/2020 - 07:37 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
وصل وفد رفيع المستوى من الحكومة الليبية في بنغازي إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال موقع "218" الليبي إن نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج وصلا إلى دمشق لبحث التعاون بين البلدين في صد التحركات التركية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الوفد الحكومي الليبي ضم كذلك المكلف بتسيير مهام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن، ومدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي.

وأشار إلى أنه كان في استقبال الوفد الليبي بمطار دمشق، نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، ومدير إدارة الوطن العربي بوزارة السفير ميلاد عطية، ومدير إدارة المراسم بالوزارة سامي سلامة، ومعاون مدير التشريفات بالوزارة أمجد الاغا.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إن  الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور السياسي والأمني والمعلوماتي، بما يكفل محاربة الإرهاب والبحث في آليات لمواجهة اعتداء تركيا على البلدين الشقيقين.

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