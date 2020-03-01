آلاف المهاجرين يغادرون تركيا باتجاه أوروبا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم، الأحد، عن تدفق موجة جديدة من المهاجرين من تركيا على الحدود اليونانية باتجاه أوروبا.





ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قال صويلو إن: "أكثر من 76 ألف مهاجر غادروا بلادنا حتى صباح اليوم".





وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، اعتبارا من الخميس، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركة المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا.





وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".





وأطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين الذين احتشدوا لعبور الحدود من تركيا يوم السبت ورشقوها بالحجارة، وذلك مع انتقال تداعيات الحرب في سوريا إلى أعتاب الاتحاد الأوروبي.



