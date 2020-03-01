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تعليم

حظر دخول الملازم في جامعة القاهرة.. وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

الأحد 01/مارس/2020 - 11:55 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قســــم التعليم
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليمات رسمية توصي بعدم دخول أي ملازم مع أي فرد إلى الحرم الجامعي.

وقال رئيس جامعة القاهرة: على كل كلية أن تلتزم بإتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع دخول أي ملازم لـ الكلية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على اعتبار مخالفة هذه التعليمات مخالفة تأديبية، لن تتهاون الجامعة في مواجهتها أيا كان مُرتكبها، مشيرًا إلى أنه سوف تُتخذ كافة الإجراءات القانونية مع من يُخالف أي بند من هذه البنود.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أن هذا يأتي في إطار جهود الجامعة لمواجهة منافذ بيع الكتب والملازم والملخصات خارج الجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة نحو جودة العملية التعليمية والتحول نحو العالمية.
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