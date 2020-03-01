محرز Vs تريزيجيه.. محارب الصحراء يتحدى الفرعون المصري في نهائي كأس الرابطة

يخوض فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي بمانشستر سيتي بطل إنجلترا، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ستاد "ويمبلي".





وتُلعب المباراة وسط أجواء يترقبها عشاق النجمين العربيين " تريزيجيه " نجم منتخب الفراعنة، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومحاربي الصحراء.



صدى البلد يسلط الضوء على النجمين هذا الموسم 2019/2020 في المسابقات المحلية قبل المواجهة المرتقبة:



تريزيجيه:

مشاركات (30) - أساسي (17) - بديل (13) - عدد دقائق (1.679) - أ هداف (4) - صناعة أهداف (3) - بطاقة صفراء (2) - بطاقة حمراء (1).

شارك تريزيجيه في 30 مباراة مع أستون فيلا هذا الموسم، وهو موسمه الأول مع "الفيلانز"، بواقع 24 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين، إلى جانب 5 مباريات في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وأحرز هدفًا وصنع مثله، ومباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي لم يسجل فيها أي أهدافًا.

محرز:

مشاركات (29) - أساسي (20) - بديل (9) - عدد دقائق (1.771) - أ هداف (8) - صناعة أهداف (10) - بطاقة صفراء (0) - بطاقة حمراء (0).

خاض محرز 29 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بواقع 22 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف وصنع 8 آخرون، إلى جانب 5 مشاركات في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وأحرز هدفًا، و مبارتين في كأس الاتحاد الإنجليزي دون أن يسجل أي أهداف.





أستون فيلا ضد مانشستر سيتي





يسعى أستون فيلا الذي يواجه خطر الهبوط في الدوري الإنجليزي، لتفجير مفاجأة الفوز وتحقيق اللقب على حساب مانشستر سيتي، لكنه يدرك جيدًا أن مهمته لن تكون سهلة أمام خصم قوي مثل السيتزن بقيادة بيب جوارديولا بطل إنجلترا في آخر عامين.





