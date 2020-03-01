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رياضة

حرب باردة في الخفاء بين موسيماني وفايلر بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الأحد 01/مارس/2020 - 03:09 م
فايلر
فايلر
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ياسمين تيسير
بدأ موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز حرب باردة خفية باستخدام لهجة مختلفة خلال تصريحاته عقب مباراة الفريق أمس الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة. 

وأدلي موسيماني بعدة تصريحات بشأن المباراة من أجل التأثير على الجانب النفسي للاعبي الأهلي حول حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي، قائلا: "كنا لا نتمنى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة، خاصة ونحن نلعب أمام فريق محترم مثل الأهلي ..ستكون مهمة معادلة النتيجة في جنوب إفريقيا صعبة علينا بكل تأكيد".

وأكد موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء:  أن الأهلي مختلف عن العام الماضي، مضيفا: "أرى أمامي مدرب مخضرم أوروبي، أنا أختفي أمامه بسبب سيرته الذاتية التي يمتلكها".

ورد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بتصريحات مماثلة من أجل التأكيد على صعوبة المباراة المقبلة وأن التأهل لم يحسم مطلقا حتى الآن. 

وأكد فايلر أن فريق صن داونز فريق كبير ويقدم مستوى عالِ للغاية مشددا على أنه من الصعب ألا نسجل منذ الدقيقة الأولى.

وأضاف فايلر أن الأهلي لم يحسم التأهل حتى الآن حيث أنها الهزيمة الأولى للفريق خارج أرضه، مشددا على أن لقاء العودة سيكون صعبا للغاية.
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